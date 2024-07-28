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Дзюдо. Богдан Ядов проиграл в поединке 1/8 финала Олимпийских игр-2024
К сожалению снова без борьбы за награды
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский дзюдоист Богдан Ядов проиграл во втором круге Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция). В поединке 1/8 финала на главных играх четырехлетия наш спортсмен уступил представителю Монголии Йондонперенлею Басхуу.
Монгол в течение стычки получил одно предупреждение, но сумел провести прием "иппон" и досрочно завершил встречу (10-0).
Отметим, что Олимпиада стала для Ядова дебютной в его карьере.
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