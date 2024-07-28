Дзюдо. Богдан Ядов проиграл в поединке 1/8 финала Олимпийских игр-2024

Украинский дзюдоист Богдан Ядов проиграл во втором круге Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция). В поединке 1/8 финала на главных играх четырехлетия наш спортсмен уступил представителю Монголии Йондонперенлею Басхуу.

Монгол в течение стычки получил одно предупреждение, но сумел провести прием "иппон" и досрочно завершил встречу (10-0).

Отметим, что Олимпиада стала для Ядова дебютной в его карьере.