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Дзюдо. Богдан Ядов проиграл в поединке 1/8 финала Олимпийских игр-2024

Олимпиада

К сожалению снова без борьбы за награды

Дзюдо. Богдан Ядов проиграл в поединке 1/8 финала Олимпийских игр-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский дзюдоист Богдан Ядов проиграл во втором круге Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция). В поединке 1/8 финала на главных играх четырехлетия наш спортсмен уступил представителю Монголии Йондонперенлею Басхуу.

Монгол в течение стычки получил одно предупреждение, но сумел провести прием "иппон" и досрочно завершил встречу (10-0).

Отметим, что Олимпиада стала для Ядова дебютной в его карьере.

Олимпиада-2024. День 2. Расписание соревнований и выступлений украинцев

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