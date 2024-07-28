Сабо - об игре с Марокко: Однако упорство, сила воли, характер позволили нашим олимпийцам забить невероятный гол в конце игры

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо высказался по поводу победы олимпийской сборной Украины над марокканцами, 2:1.

"Признаться, я очень перенервничал. Для меня эта игра была "валидольной" от начала и до финального свистка арбитра. Первый тайм вселял оптимизм и в целом хорошо складывался для нашей команды. Просматривалась организованная игра, ребята неплохо работали с мячом, демонстрировали натиск и желание. Но и Марокко проявляло себя, особенно чувствовалось их преимущество на правом фланге, где они регулярно создавали численное преимущество. Несколько раз мы были близки к катастрофе, когда соперник, словно нож сквозь масло, проходили к стойке наших ворот.

Во втором тайме позиционная ошибка, потеря позиции привела к фолу последней надежды, удалению центрального защитника и пенальти в наши ворота. При счете 1:1 нам пришлось решать трудную задачу - в меньшинстве не просто отбиваться, а искать свой шанс на победу. Марокканцы значительно прибавили в игре во втором тайме, регулярно создавали опасные моменты у наших ворот, не давая передышки. Однако упорство, сила воли, характер позволили нашим олимпийцам забить невероятный гол в самой концовке игры. Не обошлось без доли везения, но ведь ее нужно заслужить. Спасибо ребятам и тренерам за эту волевую и такую необходимую победу!", — сказал Сабо.