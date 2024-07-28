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Украинский стрелок Кулиш не прошел квалификацию на Олимпийских играх-2024

Олимпиада

Украинец выступил неудачно

Украинский стрелок Кулиш не прошел квалификацию на Олимпийских играх-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский спортсмен Сергей Кулиш неудачно выступил в квалификации Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция).

Наш спортсмен в дисциплине "стрельба с пневматической винтовки на дистанции 10 метров" показал лишь 27 результат. Сергей набрал 627,4 очка, что было мало для выхода в следующий раунд соревнований.

Кулиш не завершил выступления на Олимпиаде - 31 июля он будет соревноваться в квалификации дисциплины "стрельба из винтовки из трех положений (50 метров)".

Олимпиада-2024. День 2. Расписание соревнований и выступлений украинцев

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