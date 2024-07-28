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Усик пообещал украинским боксерам неплохие призовые за медали Олимпиады-2024
Все за собственные средства
фото из соцсетей
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александр Усик (22-0; 14 КО) пообещал спортсменам-боксерам, которые представят наше государство на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) неплохие призовые за медали главных соревнований четырехлетия.
Эту информацию подтвердил промоутер нашего чемпиона Александр Красюк.
Так, за золото Усик из своего кармана даст 80 тысяч долларов, за серебро – 70 тысяч долларов, а за бронзу – 50 тысяч долларов.
Также перед стартом Олимпиады Александр раздал боксерам конверты с денежными премиями.
Напомним, что в боксе от Украины выступят Александр Хижняк (до 80 кг), Айдер Абдураимов (до 57 кг) и Дмитрий Ловчинский (свыше 92 кг).
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