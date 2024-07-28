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Усик пообещал украинским боксерам неплохие призовые за медали Олимпиады-2024

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Усик пообещал украинским боксерам неплохие призовые за медали Олимпиады-2024

фото из соцсетей

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александр Усик (22-0; 14 КО) пообещал спортсменам-боксерам, которые представят наше государство на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) неплохие призовые за медали главных соревнований четырехлетия.

Эту информацию подтвердил промоутер нашего чемпиона Александр Красюк.

Так, за золото Усик из своего кармана даст 80 тысяч долларов, за серебро – 70 тысяч долларов, а за бронзу – 50 тысяч долларов.

Также перед стартом Олимпиады Александр раздал боксерам конверты с денежными премиями.

Напомним, что в боксе от Украины выступят Александр Хижняк (до 80 кг), Айдер Абдураимов (до 57 кг) и Дмитрий Ловчинский (свыше 92 кг).

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Александр Усик Украина (Олимпиада-2024)
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Комментарии
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Вarcelinius
28.07.2024 в 14:52
А сколько призовых платит Украина?
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
28.07.2024 в 14:52
А сколько призовых платит Украина?
Ответить
0
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