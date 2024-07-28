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Свитолина с уверенной победы стартовала на Олимпийских играх-2024
Элина, так держать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №31) уверенно стартовала на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция). В первом раунде соревнований наша спортсменка одолела представительницу Японии Моюку Учидзиму (WTA №66).
Счет матча 2-0 (6-2; 6-1) в пользу Элины, в активе которой 2 подачи на вылет, 12 виннеров, 5 из 9 использованных брейков, 10 невынужденных и 0 двойных ошибок.
В следующем раунде соревнований Свитолина сыграет против победительницы пары Пегула/Голубич.
Напомним, что украинка является действующим бронзовым призером Олимпийских игр. Свою медаль она завоевала в Токио в 2021 году.
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