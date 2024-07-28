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Свитолина с уверенной победы стартовала на Олимпийских играх-2024

Олимпиада
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Элина, так держать

Свитолина с уверенной победы стартовала на Олимпийских играх-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №31) уверенно стартовала на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция). В первом раунде соревнований наша спортсменка одолела представительницу Японии Моюку Учидзиму (WTA №66).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-1) в пользу Элины, в активе которой 2 подачи на вылет, 12 виннеров, 5 из 9 использованных брейков, 10 невынужденных и 0 двойных ошибок.

В следующем раунде соревнований Свитолина сыграет против победительницы пары Пегула/Голубич.

Напомним, что украинка является действующим бронзовым призером Олимпийских игр. Свою медаль она завоевала в Токио в 2021 году.

Олимпиада-2024. День 2. Расписание соревнований и выступлений украинцев

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Элина Свитолина Украина (Олимпиада-2024)
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