Свитолина с уверенной победы стартовала на Олимпийских играх-2024

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №31) уверенно стартовала на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция). В первом раунде соревнований наша спортсменка одолела представительницу Японии Моюку Учидзиму (WTA №66).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-1) в пользу Элины, в активе которой 2 подачи на вылет, 12 виннеров, 5 из 9 использованных брейков, 10 невынужденных и 0 двойных ошибок.

В следующем раунде соревнований Свитолина сыграет против победительницы пары Пегула/Голубич.

Напомним, что украинка является действующим бронзовым призером Олимпийских игр. Свою медаль она завоевала в Токио в 2021 году.