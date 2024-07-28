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Стало известно, с кем Элина Свитолина сыграет во втором круге Олимпийских Игр-2024
Соперница из США
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Париже продолжаются Олимпийские Игры-2024. Проходят, в частности, и соревнования по теннису.
Ранее украинка Элина Свитолина, одна из претенденток на награды, уверенно разобралась в первом раунде теннисного турнира с японкой Миюкой Учиджиму – 6:2 и 6:1. После этого выяснялось, с кем Свитолина будет соревноваться дальше.
По сетке украинка выходила на победительницу пары Джессика Пегула (США) - Виктория Голубич (Швейцария). И вот тот матч закончился – закончился победой американской теннисистки в двух сетах 6:3, 6:3.
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Следовательно, следующая соперница Свитолиной в Париже – Джессика Пегула.
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