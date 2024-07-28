  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Стало известно, с кем Элина Свитолина сыграет во втором круге Олимпийских Игр-2024
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, с кем Элина Свитолина сыграет во втором круге Олимпийских Игр-2024

Олимпиада
Обновлено

Соперница из США

Стало известно, с кем Элина Свитолина сыграет во втором круге Олимпийских Игр-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Париже продолжаются Олимпийские Игры-2024. Проходят, в частности, и соревнования по теннису.

Ранее украинка Элина Свитолина, одна из претенденток на награды, уверенно разобралась в первом раунде теннисного турнира с японкой Миюкой Учиджиму – 6:2 и 6:1. После этого выяснялось, с кем Свитолина будет соревноваться дальше.

По сетке украинка выходила на победительницу пары Джессика Пегула (США) - Виктория Голубич (Швейцария). И вот тот матч закончился – закончился победой американской теннисистки в двух сетах 6:3, 6:3.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Следовательно, следующая соперница Свитолиной в Париже – Джессика Пегула.

По теме
yellow-arrow
Свитолина с уверенной победы стартовала на Олимпийских играх-2024
yellow-arrow
Усик пообещал украинским боксерам неплохие призовые за медали Олимпиады-2024
yellow-arrow
Украинский стрелок Кулиш не прошел квалификацию на Олимпийских играх-2024
Элина Свитолина Олимпиада Олимпиада-2024 Олимпийские игры
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости