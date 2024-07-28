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Вслед за Свитолиной. Еще одна украинская теннисистка прошла во второй круг Олимпийских Игр-2024
Марта Костюк выиграла в двух сетах
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Париже продолжаются Олимпийские Игры-2024. Проходят соревнования, в частности, и на теннисных кортах. Свой поединок сегодня проводила Марта Костюк.
Украинская теннисистка в первом раунде противостояла Лулу Сан из Новой Зеландии и победила ее в двух сетах – 6:3 и 6:4.
Далее по сетке на Марту Костюк ожидает противостояние с Катериной Синяковой или Кларой Борель. Украинка сыграет с победительницей этой пары.
Напомним, что ранее первый круг Олимпиады-2024 преодолела Элина Свитолина. А вот Ангелина Калинина снялась с соревнований еще до старта из-за простуды. Также сегодня, 28-го июля, на корт в Париже выйдет Даяна Ястремская.
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