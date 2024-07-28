Даяна Ястремская - Лаура Пегосси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Олимпиады

В воскресенье, 28-го июля, две украинки преодолели первый круг теннисного олимпийского турнира в Париже. Марта Костюк и Элина Свитолина победили своих соперниц. Третьей среди украинок на корт вышла Даяна Ястремская.

Ее соперница – бразильянка Лаура Пегосси. Матч начался в 19:25. Смотреть можно на Суспільне Спорт.

Олимпиада-2024. Теннис. Первый круг

Даяна Ястремская - Лаура Пегосси

Видеотрансляция - Суспільне Спорт