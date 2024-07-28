  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Даяна Ястремская - Лаура Пегосси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Олимпиады
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Даяна Ястремская - Лаура Пегосси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Олимпиады

Олимпиада
Обновлено

Даяна Ястремская - Лаура Пегоссі: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.07.2024 ⋇ Теннис онлайн на UA-Футбол "

Даяна Ястремская - Лаура Пегосси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Олимпиады

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В воскресенье, 28-го июля, две украинки преодолели первый круг теннисного олимпийского турнира в Париже. Марта Костюк и Элина Свитолина победили своих соперниц. Третьей среди украинок на корт вышла Даяна Ястремская.

Ее соперница – бразильянка Лаура Пегосси. Матч начался в 19:25. Смотреть можно на Суспільне Спорт.

Олимпиада-2024. Теннис. Первый круг

Даяна Ястремская - Лаура Пегосси

Видеотрансляция - Суспільне Спорт

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Даяна Ястремська - Лаура Пегоссі
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Марта Костюк - Клара Борель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Олимпиады
yellow-arrow
Украина U-23 – Аргентина U-23. Анонс и прогноз матча олимпийского турнира на 30.07.2024
yellow-arrow
Комащук: Оля Харлан подготовила к тому, что меня будет ожидать
смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости