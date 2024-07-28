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Эффектный камбэк и победный сет со счетом 6:0. Ястремская вышла в 1/16 финала ОИ

Олимпиада
Обновлено

Даяна присоединилась к другим украинкам в следующем раунде

Эффектный камбэк и победный сет со счетом 6:0. Ястремская вышла в 1/16 финала ОИ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На стадии 1/32 Ястремская играла против бразильской теннисистки Лауры Пигосси. Соперница победила в первом сете 6:3, хотя долгое время спортсменки выступали на равных.

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Во второй партии Даяна 4 раза уступала в счете, но все же смогла оформить волевую викторию – 7:5. В финальной части противостояния украинка совсем не заметила оппонентку – 6:0.

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На следующей стадии Ястремская встретится с колумбийкой Камилой Осорио (№84). Сегодня латиноамериканская теннисистка уверенно победила 11-ю ракетку Елену Остапенко из Латвии (6:4, 6:3).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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