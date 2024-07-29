День второй олимпийский. Украина. Контрасты в теннисе, без прорыва в дзюдо

Второй соревновательный день на Олимпийских Играх-2024 оказался для Украины, как и первый, безрезультатным. Наград наша сборная до сих пор не добывала. И в этот день, в отличие от первого, была от них далеко.

Если в первый день у нас были четвертьфиналы, то во второй – максимум 1/8-я. В частности, здесь в турнире дзюдоистов остановился Богдан Ядов.

Не смогли преодолеть квалификацию Анна Лащевская в спортивной гимнастике, Сергей Кулиш в пулевой стрельбе из винтовки, Александр Желтяков в плавании, Виктория Ус в гребном слаломе, легкая парная двойка в академической гребле в составе Игоря Хмары и Станислава Ковалева.

Локальным успехом нужно считать противостояние Маргариты Песоцкой с Ораван Парананг в 1/32-й финала турнира по настольному теннису. Украинка одержала трудовую победу, проторив себе путь в 1/16-ю финала. А вот в бадминтоне Полине Бугровой в первом матче группового раунда победы одержать не удалось – поражение от представительницы Индонезии.

Яна Беломоина в велоспорте, кросс-кантри, маунтенбайк, не смогла финишировать – ее сняли как круговую. Спортсменка впоследствии рассказала, что выступила так, как и готовилась – то есть, провально. Предолимпийский цикл был испорчен болезнью.

Поэтому больше всего эмоций украинским болельщикам во второй соревновательный день летних Олимпийских Игр в Париже подарили теннисные поединки с участием украинок. Выступили все три наши топовые девушки – Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Первые две уверенно обыграли своих оппоненток, выйдя во второй круг. Даяне Ястремской для этого пришлось изрядно попотеть в борьбе с бразильянкой Лаурой Пигосси (матч затянулся на три сета, хотя в третьем украинка буквально уничтожила соперницу со счетом 6:0).

Однако есть и разочарование – это Ангелина Калинина, которая проиграла еще до старта. Она банально не вышла на корт, снявшись с турнира из-за болезни. Многие болельщики так и не поняли этого решения. Не исключено, что оно было оправданным, обдуманным со стороны спортсменки, но коммуникация по этому поводу с общественностью – точно не самая лучшая.

В третий день Олимпиады-2024 Украина попытается наконец-то нарушить медальное молчание. Возможно, это удастся сделать выступлением Дарьи Билодид, которая вступает в борьбу? Именно она принесла Украине первую награду на Олимпиаде в Токио три года назад. Почему бы не повторить?!

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