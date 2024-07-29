Олимпиада-2024. День 3. Расписание соревнований и выступлений украинцев в понедельник

29 июля лучшие спортсмены со всего мира продолжат свои соревнования на Олимпийских играх-2024 в Париже. Сегодня будут стартовать сразу 25 украинцев, 12 из них будут бороться за медали. В частности, в этот соревновательный день выступят лидеры и олимпийские призеры нашей сборной Ольга Харлан (фехтование), Дарья Билодид (дзюдо), Михаил Романчук (плавание), Елена Костевич (пулевая стрельба), Элина Свитолина (теннис) и другие.

Вашему вниманию расписание соревнований на 29 июля (с участием украинцев):