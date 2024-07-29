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Олимпиада-2024. День 3. Расписание соревнований и выступлений украинцев в понедельник

Олимпиада

Олимпийские игры-2024, День 3

Олимпиада-2024. День 3. Расписание соревнований и выступлений украинцев в понедельник

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

29 июля лучшие спортсмены со всего мира продолжат свои соревнования на Олимпийских играх-2024 в Париже. Сегодня будут стартовать сразу 25 украинцев, 12 из них будут бороться за медали. В частности, в этот соревновательный день выступят лидеры и олимпийские призеры нашей сборной Ольга Харлан (фехтование), Дарья Билодид (дзюдо), Михаил Романчук (плавание), Елена Костевич (пулевая стрельба), Элина Свитолина (теннис) и другие.

Вашему вниманию расписание соревнований на 29 июля (с участием украинцев):

  • 10:00. Фехтование. Елена Кравацкая: сабля, одиночный турнир, 1/32 финала
  • 10:15. Пулевая стрельба. Елена Костевич, Виктор Банькин: микст, пистолет, 10 м, квалификация
  • 11:00. Дзюдо. Дарья Билодид: до 57 кг, 1/16 финала
  • 11:25. Фехтование. Ольга Харлан: сабля, одиночный турнир, 1/16 финала
  • 11:40. Академическая гребля. Игорь Хмара, Станислав Ковалев: легкие парные четверки, утешительные заезды
  • 11:50. Фехтование. Алина Комащук: сабля, одиночный турнир, 1/16 финала
  • 12:00. Прыжки в воду. Алексей Середа, Кирилл Болюх: синхронные прыжки, 10-метровая вышка, финал
  • 12:13. Плавание. Ника Шарафутдинова: 100 м, спина, квалификация
  • 12:28. Плавание. Михаил Романчук: 800 м, вольный стиль, квалификация
  • 13:00. Настольный теннис. Ярослав Жмуденко: одиночный разряд, 1/32 финала
  • 13:00. Теннис. Даяна Ястремская: одиночный турнир, второй круг (корт №7, второй запуск)
  • 13:00. Теннис. Людмила Киченок/Надежда Киченок: парный турнир, первый круг (корт №8, третий запуск)
  • 13:00. Теннис. Марта Костюк: одиночный турнир, второй круг (корт №13, второй запуск)
  • 13:00. Теннис. Марта Костюк/Даяна Ястремская: парный турнир, первый круг (корт №7, четвертый запуск)
  • 15:10. Велоспорт. Александр Гудыма: маунтенбайк, кросс-кантри, финал
  • 17:00. Дзюдо. Женщины, до 57 кг, финальные схватки
  • 17:50. Бокс. Дмитрий Ловчинский: больше 92 кг, 1/8 финала
  • 18:30. Спортивная гимнастика. Илья Ковтун, Олег Верняев, Игорь Радивилов, Назар Чепурной, Радомир Стельмах: командное многоборье, финал
  • 20:00. Теннис. Элина Свитолина: одиночный турнир, второй круг (центральный корт, второй запуск)
  • 21:57. Плавание. Женщины: 100 м, спина, полуфиналы
  • 22:45. Фехтование. Женщины, личное первенство, сабля, финал
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