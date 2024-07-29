Ястремская после победы в первом раунде: Думаю, следующий круг будет тоже нелегкий, но внутри будет спокойнее

Вчера Даяна Ястремская провела свой стартовый поединок на Олимпиаде-2024 в Париже. В первом круге украинская теннисистка в двухчасовом поединке одержала победу над представительницей Бразилии Лаурой Пигосси - 3:6, 7:5, 6:0. Для 24-летней спортсменки это уже лучший результат, продемонстрированный на Олимпиаде, поскольку три года назад в Токио она выбыла в стартовом раунде. В интервью Суспільне Спорт Ястремская поделилась впечатлениями от вчерашнего матча.

"Очень волновалась, моя вторая Олимпиада. На прошлой Олимпиаде я проиграла в первом круге. Конечно, все воспоминания все равно внутри сидят, было очень волнительно. Уже немного разыгралась, поэтому чувствую себя значительно комфортнее и увереннее. Думаю, следующий круг будет тоже нелегкий, но внутри будет спокойнее. Первый сет? Это немного личное [причина, по которой плохо себя чувствую]. Я думаю, это только [в этом матче]. Что касается третьего сета, то, если честно, ничего особо не меняла. Стала просто стабильнее, лучше работала ногами, была более сбалансированной. Конечно, приложила усилия, чтобы собрать все свое внимание. Не очень хорошо чувствовала себя, поэтому старалась максимально четко отыграть третий сет. Не знаю, что говорили другие девушки, но от себя могу сказать, что действительно большая разница между Ролан Гароссом и [Олимпиадой]. На Ролан Гаррос они идеально гладкие, а сейчас даже на первой тренировке я сказала, что корты очень странные - кривые, со странными отскоками, кое-где ямки. Мне удалось потренироваться на этих кортах один раз. Вторая тренировка у нас вообще была под дождем, мы играли с сестрами [Киченок] на Ангелиной [Калининой]. Поиграли 45 минут, потому что начался ливень. Под дождем, мокрым мячом - это тоже не очень хорошо сказалось на моём плече. На Уимблдоне оно начало меня беспокоить, когда поиграла мокрым мячом на мокрой траве", - отметила украинская теннисистка.

Добавим, что сегодня Даяна Ястремская сыграет во втором круге, где ей будет противостоять Камила Осорио. Начало матча около 13:00 по киевскому времени.