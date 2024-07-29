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Провалил взвешивание: На Олимпиаде алжирского дзюдоиста дисквалифицировали перед встречей с израильтянином

Олимпиада

Об этом сообщает BBC

Провалил взвешивание: На Олимпиаде алжирского дзюдоиста дисквалифицировали перед встречей с израильтянином

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Алжирский дзюдоист был дисквалифицирован после того, как не прошел взвешивание перед встречей с израильтянином на Олимпийских играх-2024. 22-летний Мессауд Редуан Дрис должен был встретиться с Тохаром Бутбулом в категории до 73 кг в понедельник. Однако Дрис накануне соревнования превысил лимит в 73 кг и был снят с жеребьевки.

Организаторы игр подтвердили его дисквалификацию и присудили Бутбулу переход в следующий раунд. Алжирская федерация дзюдо и Национальный олимпийский комитет пока не предоставили комментариев. Олимпийский комитет Израиля заявил, что его неучастие в соревнованиях было преднамеренным, и выступил с резкой критикой алжирца.

"Соперник Тохара снял себя с соревнований. Израильская делегация будет продолжать соревноваться с учетом олимпийских ценностей, мы считаем, что подобное поведение не имеет места в мире спорта", - говорится в заявлении израильского олимпийского комитета.

Напомним, что другой алжирский дзюдоист, Фетхи Нурин, получил 10-летнюю дисквалификацию от Международной федерации дзюдо после того, как снялся с поединка против Бутбула на Играх в Токио в 2021 году. В этом конкретном случае Нурин заявил, что его политическая поддержка палестинского дела сделала невозможным его участие в соревнованиях.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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