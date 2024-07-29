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Олимпиада. Фехтование. Елена Кравацкая вышла в 1/16 финала одиночного турнира по сабле

Олимпиада

В следующем раунде ее будет ждать одна из главных фавориток соревнований

Олимпиада. Фехтование. Елена Кравацкая вышла в 1/16 финала одиночного турнира по сабле

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня стартовали одиночные соревнования по фехтованию в сабле среди женщин на Олимпиаде-2024. В 1/32 финала принимала участие украинка Елена Кравацкая.

Наша саблистка в первом раунде одержала уверенную победу над алжиркой Сауссен Будиаф - 15:8. В 1/16 финала Елена Кравацкая встретится с японкой Эмурой Мисаки, которая является двукратной чемпионкой мира.

Поединок состоится сегодня в 12:40 по киевскому времени.

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