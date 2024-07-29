Олимпиада. Фехтование. Елена Кравацкая вышла в 1/16 финала одиночного турнира по сабле

Сегодня стартовали одиночные соревнования по фехтованию в сабле среди женщин на Олимпиаде-2024. В 1/32 финала принимала участие украинка Елена Кравацкая.

Наша саблистка в первом раунде одержала уверенную победу над алжиркой Сауссен Будиаф - 15:8. В 1/16 финала Елена Кравацкая встретится с японкой Эмурой Мисаки, которая является двукратной чемпионкой мира.

Поединок состоится сегодня в 12:40 по киевскому времени.