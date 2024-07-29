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Первое поражение за пять лет: олимпийская чемпионка в дзюдо Ута Абэ проиграла во втором круге Игр-2024

Олимпиада

Японка не могла сдержать слез

Первое поражение за пять лет: олимпийская чемпионка в дзюдо Ута Абэ проиграла во втором круге Игр-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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24-летняя дзюдоистка Ута Абэ является четырехкратной чемпионкой мира в весе до 52 кг. Японка также выиграла Олимпиаду-2020 в Токио и взяла "серебро" со своей сборной в командных соревнованиях. С тех пор дзюдоистка приняла участие в шести соревнованиях, победив во всех своих схватках. До нынешней Олимпиады в Париже спортсменка не уступала в одиночных соревнованиях с 2019 года. Тогда Ута Абэ проиграла в финале соревнований француженке Амандин Бушар.

Впрочем, вчера произошла сенсация с ее участием, поскольку она вылетела в первой своей схватке в 1/8 финала. Японка проиграла со счетом 1:10 лидеру мирового рейтинга из Узбекистана Дийори Келдийоровой. После поражения Ута Абэ не могла сдержать слез.

"Она безудержно рыдала после того, как сошла с татами, и много плакала в комнате для спортсменов. Она была очень подавлена, поэтому я не мог ничего ей сказать. Все, что я мог сделать, это нежно похлопать ее по спине, чтобы успокоить. На это нужно время. Олимпийские игры были для самой Уты чем-то, на чем она интенсивно сосредотачивалась с прошлого года. Этот поединок заставил меня снова почувствовать страх перед конкуренцией. Все ожидали, что Ута победит, но этот матч научил нас, как трудно защищать титул и достигать побед одна за другой. Она постоянно побеждает, что делает ее объектом тщательного анализа со стороны оппонентов. Трудно поддерживать эту победную серию под таким наблюдением", - заявил после поединка Масучи Кацуюки в интервью Eurosport.

Добавим, что соревнования по дзюдо на Олимпиаде-2024 продлятся до 3 августа.

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Источник:
Eurosport
Опубликовал: Александр Гресь
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