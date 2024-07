Первое поражение за пять лет: олимпийская чемпионка в дзюдо Ута Абэ проиграла во втором круге Игр-2024

24-летняя дзюдоистка Ута Абэ является четырехкратной чемпионкой мира в весе до 52 кг. Японка также выиграла Олимпиаду-2020 в Токио и взяла "серебро" со своей сборной в командных соревнованиях. С тех пор дзюдоистка приняла участие в шести соревнованиях, победив во всех своих схватках. До нынешней Олимпиады в Париже спортсменка не уступала в одиночных соревнованиях с 2019 года. Тогда Ута Абэ проиграла в финале соревнований француженке Амандин Бушар.

Впрочем, вчера произошла сенсация с ее участием, поскольку она вылетела в первой своей схватке в 1/8 финала. Японка проиграла со счетом 1:10 лидеру мирового рейтинга из Узбекистана Дийори Келдийоровой. После поражения Ута Абэ не могла сдержать слез.

Reigning Olympic champion, Uta Abe, was absolutely devastated after losing in the second round against Uzbekistan’s Diyora Keldiyorova ????#Paris2024 #Olympics #Judo pic.twitter.com/k3LPNXqhtB