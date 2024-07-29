Первое поражение за пять лет: олимпийская чемпионка в дзюдо Ута Абэ проиграла во втором круге Игр-2024

24-летняя дзюдоистка Ута Абэ является четырехкратной чемпионкой мира в весе до 52 кг. Японка также выиграла Олимпиаду-2020 в Токио и взяла "серебро" со своей сборной в командных соревнованиях. С тех пор дзюдоистка приняла участие в шести соревнованиях, победив во всех своих схватках. До нынешней Олимпиады в Париже спортсменка не уступала в одиночных соревнованиях с 2019 года. Тогда Ута Абэ проиграла в финале соревнований француженке Амандин Бушар.

Впрочем, вчера произошла сенсация с ее участием, поскольку она вылетела в первой своей схватке в 1/8 финала. Японка проиграла со счетом 1:10 лидеру мирового рейтинга из Узбекистана Дийори Келдийоровой. После поражения Ута Абэ не могла сдержать слез.

Reigning Olympic champion, Uta Abe, was absolutely devastated after losing in the second round against Uzbekistan’s Diyora Keldiyorova ????#Paris2024 #Olympics #Judo pic.twitter.com/k3LPNXqhtB — Eurosport (@eurosport) July 28, 2024

"Она безудержно рыдала после того, как сошла с татами, и много плакала в комнате для спортсменов. Она была очень подавлена, поэтому я не мог ничего ей сказать. Все, что я мог сделать, это нежно похлопать ее по спине, чтобы успокоить. На это нужно время. Олимпийские игры были для самой Уты чем-то, на чем она интенсивно сосредотачивалась с прошлого года. Этот поединок заставил меня снова почувствовать страх перед конкуренцией. Все ожидали, что Ута победит, но этот матч научил нас, как трудно защищать титул и достигать побед одна за другой. Она постоянно побеждает, что делает ее объектом тщательного анализа со стороны оппонентов. Трудно поддерживать эту победную серию под таким наблюдением", - заявил после поединка Масучи Кацуюки в интервью Eurosport.

Добавим, что соревнования по дзюдо на Олимпиаде-2024 продлятся до 3 августа.