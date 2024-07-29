Елена Костевич и Виктор Банькин не сумели выйти в финал микст-стрельбы из пневматического пистолета

Елена Костевич и Виктор Банькин не смогли выйти в финал в микст стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м.

В квалификации они смогли занять 13-е место.

Напомним, что на прошлой Олимпиаде в Токио Костевич вместе с Олегом Омельчуком сумели завоевать бронзу на дистанции 10 м.