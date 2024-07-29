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Елена Костевич и Виктор Банькин не сумели выйти в финал микст-стрельбы из пневматического пистолета
Украинские спортсмены не смогли пробиться в следующий раунд на дистанции 10 м
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Елена Костевич и Виктор Банькин не смогли выйти в финал в микст стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м.
В квалификации они смогли занять 13-е место.
Напомним, что на прошлой Олимпиаде в Токио Костевич вместе с Олегом Омельчуком сумели завоевать бронзу на дистанции 10 м.
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