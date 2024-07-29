Олимпиада
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Победа за 6 секунд. Дарья Билодид вышла в 1/8 финала в дзюдо
Даже глазом не успели моргнуть
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дарья Билодид успешно стартовала на Олимпиаде-2024. Украинская дзюдоистка в 1/16 финала выполнила прием на оценку иппон и выиграла первую стычку у представительницы из Кирибати Неры Тебва (10:0).
В 1/8 финала Билодид встретится с японкой Харукой Фунакубо.
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Начало их поединка состоится сегодня ориентировочно в 12.40 по киевскому времени.
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alex.belogubko (одесса)
29.07.2024 в 12:03
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