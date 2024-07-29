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Олимпиада. Ольга Харлан вышла в 1/8 финала, взяв верх над Сихоми Фукусимой
Уверенную игру продемонстрировала украинка
Фото: Getty Images
Украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 года и серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов в индивидуальном первенстве, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы Ольга Харлан одержала победу над представительницей Японии Сихоми Фукусимой.
В 1/16 финала представительница Украины одолела свою оппонентку со счетом 15:9
Уже на старте Ольга Харлан получила уверенное преимущество и ушла в комфортный отрыв, однако вскоре японка начала догонять и сохранила интригу. В конечном итоге украинка смогла первой набрать 15 балов и выйти в 1/8 финала.
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