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Олимпиада. Ольга Харлан вышла в 1/8 финала, взяв верх над Сихоми Фукусимой

Олимпиада
Обновлено

Уверенную игру продемонстрировала украинка

Олимпиада. Ольга Харлан вышла в 1/8 финала, взяв верх над Сихоми Фукусимой

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 года и серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов в индивидуальном первенстве, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы Ольга Харлан одержала победу над представительницей Японии Сихоми Фукусимой.

В 1/16 финала представительница Украины одолела свою оппонентку со счетом 15:9

Уже на старте Ольга Харлан получила уверенное преимущество и ушла в комфортный отрыв, однако вскоре японка начала догонять и сохранила интригу. В конечном итоге украинка смогла первой набрать 15 балов и выйти в 1/8 финала.

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