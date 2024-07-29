Олимпиада. Академическая гребля. Хмара и Ковалев попали в полуфинал среди парных двоек в легком весе

Сегодня состоялись мужские утешительные заезды в двойке парные (легкий вес) 2000 м в академической гребле на Олимпиаде-2024. Также соревновались украинцы Игорь Хмара и Станислав Ковалев.

Во втором утешительном заезде наши спортсмены финишировали вторыми с результатом 6:46.05. Это позволило им попасть в полуфинал в данной дисциплине.

Добавим, что заезды 1/2 финала у мужчин состоятся 31 июля в 12:14 по киевскому времени.