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Олимпиада. Академическая гребля. Хмара и Ковалев попали в полуфинал среди парных двоек в легком весе
Наши спортсмены показали хороший результат
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня состоялись мужские утешительные заезды в двойке парные (легкий вес) 2000 м в академической гребле на Олимпиаде-2024. Также соревновались украинцы Игорь Хмара и Станислав Ковалев.
Во втором утешительном заезде наши спортсмены финишировали вторыми с результатом 6:46.05. Это позволило им попасть в полуфинал в данной дисциплине.
Добавим, что заезды 1/2 финала у мужчин состоятся 31 июля в 12:14 по киевскому времени.
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