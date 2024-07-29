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Алексей Середа и Кирилл Болюх заняли пятое место в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки
Украинским спортсменам не хватило 10 балов, чтобы попасть в топ-4
Фото: Getty Images
29 июля, украинцы Алексей Середа и Кирилл Болюх выступили на Олимпиаде-2024 в прыжках в воду в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.
По сумме 6 попыток наши спортсмены заняли 5 место.
Пара Алексея Середы и Кирилла Болюха проиграла третьему месту чуть меньше 10 баллов.
Стоит отметить, что для 18-летнего Середы это вторая Олимпиада. В Токио-2020 в прыжках с 10-метровой вышки он занял 6-е место. Кирилл Болюх эти Игры стали первыми.
Напомним, что Олимпиада-2024 проходит с 26 июля по 11 августа.
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