Алина Комащук проиграла свой бой в фехтовании и выбыла из Олимпиады-2024 в одиночном разряде

Продолжаются соревнования в фехтовании на Олимпиаде-2024. Сегодня также соревновалась украинка Алина Комащук в сабле.

Наша спортсменка в 1/16 финала уступила южнокорейской фехтовальщице Джеон Ха-йон (8:15). Это поражение не позволило Алине Комащук продолжить соревнования в сабле в одиночном разряде.

Добавим, что также будет соревноваться на этой стадии Елена Кравацкая.