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Алина Комащук проиграла свой бой в фехтовании и выбыла из Олимпиады-2024 в одиночном разряде
Украинка уступила представительнице Южной Кореи
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Продолжаются соревнования в фехтовании на Олимпиаде-2024. Сегодня также соревновалась украинка Алина Комащук в сабле.
Наша спортсменка в 1/16 финала уступила южнокорейской фехтовальщице Джеон Ха-йон (8:15). Это поражение не позволило Алине Комащук продолжить соревнования в сабле в одиночном разряде.
Добавим, что также будет соревноваться на этой стадии Елена Кравацкая.
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