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Алина Комащук проиграла свой бой в фехтовании и выбыла из Олимпиады-2024 в одиночном разряде

Олимпиада

Украинка уступила представительнице Южной Кореи

Алина Комащук проиграла свой бой в фехтовании и выбыла из Олимпиады-2024 в одиночном разряде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Продолжаются соревнования в фехтовании на Олимпиаде-2024. Сегодня также соревновалась украинка Алина Комащук в сабле.

Наша спортсменка в 1/16 финала уступила южнокорейской фехтовальщице Джеон Ха-йон (8:15). Это поражение не позволило Алине Комащук продолжить соревнования в сабле в одиночном разряде.

Добавим, что также будет соревноваться на этой стадии Елена Кравацкая.

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