Олимпиада. Дарья Билодид выбыла из соревнований в дзюдо, уступив в 1/8 финала Харуке Фунакубо

На Олимпиаде-2024 в 1/8 финала до 57 кг дзюдоистка Дарья Билодид имела тяжелый поединок. На этой стадии ей противостояла японка Харука Фунакубо.

Все дошло до дополнительного времени (Golden Score), в течение которого украинка получила два предупреждения. Учитывая то, что она имела еще одно предупреждение в основное время, Билодид в итоге получила дисквалификацию и уступила японке (0:10).

Напомним, что Дарья Билодид на Олимпиаде-2020 в Токио завоевала бронзу в дзюдо.

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