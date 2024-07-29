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Олимпиада. Дарья Билодид выбыла из соревнований в дзюдо, уступив в 1/8 финала Харуке Фунакубо
Украинка получила дисквалификацию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На Олимпиаде-2024 в 1/8 финала до 57 кг дзюдоистка Дарья Билодид имела тяжелый поединок. На этой стадии ей противостояла японка Харука Фунакубо.
Все дошло до дополнительного времени (Golden Score), в течение которого украинка получила два предупреждения. Учитывая то, что она имела еще одно предупреждение в основное время, Билодид в итоге получила дисквалификацию и уступила японке (0:10).
Напомним, что Дарья Билодид на Олимпиаде-2020 в Токио завоевала бронзу в дзюдо.
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