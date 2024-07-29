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Елена Кравацкая покидает Олимпиаду-2024, уступив Эмуре Мисаки

Олимпиада

Украинка с минимальным счетом уступила сопернице

Елена Кравацкая покидает Олимпиаду-2024, уступив Эмуре Мисаки

Фото: noc-odessa.org.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

29 июля продолжаются летние Олимпийские игры 2024 в Париже.

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Состоялся поединок 1/16 финала в фехтовании на саблях между украинкой Еленой Кравацкой и японкой Эмурой Мисаки.

Представительница нашей страны со счетом 15:14 уступила сопернице.

Таким образом Елена Кравацкая покидает Олимпиаду-2024. Из представительниц Украины осталась лишь Ольга Харлан.

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