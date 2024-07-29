Олимпиада
Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Елена Кравацкая покидает Олимпиаду-2024, уступив Эмуре Мисаки
Украинка с минимальным счетом уступила сопернице
Фото: noc-odessa.org.ua
29 июля продолжаются летние Олимпийские игры 2024 в Париже.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Состоялся поединок 1/16 финала в фехтовании на саблях между украинкой Еленой Кравацкой и японкой Эмурой Мисаки.
Представительница нашей страны со счетом 15:14 уступила сопернице.
Таким образом Елена Кравацкая покидает Олимпиаду-2024. Из представительниц Украины осталась лишь Ольга Харлан.
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Олимпиада-2024. День 3. Расписание соревнований и выступлений украинцев в понедельник
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Пегула обыгрывала Свитолину в четырех последних встречах
- Япония вышла в лидеры. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Поздеев: Шахтер набирает легионеров и за счет качества может играть. А у нас каждая игра будет боевая
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн