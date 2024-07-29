Олимпиада. Плавание. Романчук и Шарафутдинова не преодолели квалификацию в своих заплывах. Украинец був третим на предыдущих Играх

Сегодня Михаил Романчук и Ника Шарафутдинова стартовали на Олимпиаде-2024. Бронзовый призер Игр в Токио на дистанции 800 м вольным стилем провалил квалификацию на этой дистанции. Романчук в своем третьем заплыве показал последний, 8-й результат - 7:49.75. Это не позволило ему попасть в финал на этой дистанции.

Что касается Ники Шарафутдиновой, то она не сумела преодолеть квалификацию на дистанции 100 м на спине. Украинка в своем заплыве заняла последнее 8-е место с результатом 1:01.47 и выбыла из соревнований в этой дисциплине.

Добавим, что Михаил Романчук еще сохраняет шансы на медаль, поскольку он будет участвовать в заплыве на 1500 м вольным стилем.