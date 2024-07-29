  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Олимпиада. Плавание. Романчук и Шарафутдинова не преодолели квалификацию в своих заплывах. Украинец був третим на предыдущих Играх
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпиада. Плавание. Романчук и Шарафутдинова не преодолели квалификацию в своих заплывах. Украинец був третим на предыдущих Играх

Олимпиада
Обновлено

Пока неудачно выступают наши топ-спортсмены

Олимпиада. Плавание. Романчук и Шарафутдинова не преодолели квалификацию в своих заплывах. Украинец був третим на предыдущих Играх

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня Михаил Романчук и Ника Шарафутдинова стартовали на Олимпиаде-2024. Бронзовый призер Игр в Токио на дистанции 800 м вольным стилем провалил квалификацию на этой дистанции. Романчук в своем третьем заплыве показал последний, 8-й результат - 7:49.75. Это не позволило ему попасть в финал на этой дистанции.

Что касается Ники Шарафутдиновой, то она не сумела преодолеть квалификацию на дистанции 100 м на спине. Украинка в своем заплыве заняла последнее 8-е место с результатом 1:01.47 и выбыла из соревнований в этой дисциплине.

Добавим, что Михаил Романчук еще сохраняет шансы на медаль, поскольку он будет участвовать в заплыве на 1500 м вольным стилем.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Алексей Середа и Кирилл Болюх заняли пятое место в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки
yellow-arrow
Елена Кравацкая покидает Олимпиаду-2024, уступив Эмуре Мисаки
yellow-arrow
Олимпиада. Дарья Билодид выбыла из соревнований в дзюдо, уступив в 1/8 финала Харуке Фунакубо
Роман Романчук Олимпиада плавание Олимпиада-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости