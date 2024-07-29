Романчук о неудачном результате на квалификации на 800 м вольным стилем: Не знаю, что сказать. В полном отчаянии

Сегодня двукратный олимпийский призер в Токио Михаил Романчук провалил квалификацию, заняв в итоге 17-е место на дистанции 800 м вольным стилем на Олимпиаде-2024. Украинский пловец в комментарии Суспільне Спорт не смог объяснить в чем причина такого результата.

"Не знаю, что сказать. В полном отчаянии. Это не то, для чего готовился, для чего весь год проработал. Больше ничего сказать не могу. Слов просто нет. Было две дистанции, уже одна осталась. Надо сделать выводы, почему оно так и подходить с "холодной" головой к 1500 м", - заявил Михаил Романчук.

Добавим, что соревнования на дистанции 1500 м вольным стилем у мужчин состоятся 3 августа в 12:25 по киевскому времени.