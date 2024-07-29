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Романчук о неудачном результате на квалификации на 800 м вольным стилем: Не знаю, что сказать. В полном отчаянии

Олимпиада

У него осталась только одна дистанция

Романчук о неудачном результате на квалификации на 800 м вольным стилем: Не знаю, что сказать. В полном отчаянии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня двукратный олимпийский призер в Токио Михаил Романчук провалил квалификацию, заняв в итоге 17-е место на дистанции 800 м вольным стилем на Олимпиаде-2024. Украинский пловец в комментарии Суспільне Спорт не смог объяснить в чем причина такого результата.

"Не знаю, что сказать. В полном отчаянии. Это не то, для чего готовился, для чего весь год проработал. Больше ничего сказать не могу. Слов просто нет. Было две дистанции, уже одна осталась. Надо сделать выводы, почему оно так и подходить с "холодной" головой к 1500 м", - заявил Михаил Романчук.

Добавим, что соревнования на дистанции 1500 м вольным стилем у мужчин состоятся 3 августа в 12:25 по киевскому времени.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Червяк (Донецкая)
29.07.2024 в 14:29
Наші прапороносці, як правило, провалюються на олімпіадах.
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Комментарии 2
Червяк (Донецкая)
29.07.2024 в 14:29
Наші прапороносці, як правило, провалюються на олімпіадах.
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0
0
doschukrovno (Ровно)
29.07.2024 в 13:59
Це розплата за хитрожопість . Взяв що можна і не можна з Рівненської влади і втік в Хмельницький .
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