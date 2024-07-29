Олимпиада. Настольный теннис. Ярослав Жмуденко уступил Фань Чжэньдуну и выбыл из соревнований

Продолжаются соревнования по настольному теннису на Олимпийских играх-2024, которые проходят в Париже. В 1/32 финала в одиночном разряде среди мужчин также принимал участие украинец Ярослав Жмуденко.

Нашему спортсмену противостоял второй сеяный на этом турнире Фань Чжэньдун. Жмуденко не смог навязать никакой борьбы китайцу, уступив ему со счетом 0:4 по партиям (6:11, 4:11, 7:11, 2:11). Для победы Фань Чжэньдуну понадобилось всего 25 минут.

Добавим, что Маргарита Песоцкая осталась единственной украинской представительницей в этом виде спорта на Олимпиаде. Наша спортсменка пробилась в 1/16 финала в одиночном разряде этих соревнований.