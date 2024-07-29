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Комащук: Оля Харлан подготовила к тому, что меня будет ожидать
Украинка поделилась эмоциями после вылета из Олимпиады
Фото: ye.ua
Серебряный призер Олимпийских игр-2016 Алина Комащук уступила в 1/16 финала Олимпийских игр в Париже.
После поражения украинка поделилась эмоциями в комментарии для пресс-службы НОК Украины.
"Сегодня я впервые приехала в Гран-Пале. Оля Харлан подготовила к тому, что меня будет ожидать, ведь она уже была здесь. Это невероятный зал, мне приятно быть здесь и фехтовать. Французы очень хорошо постаралась, чтобы на высоком уровне провести соревнования по фехтованию. Относительно боя... Я соревновалась не с соперницей, я соревновалась сама с собой, поэтому проиграла только себе. Я настолько зажалась, что не смогла сделать те приемы, которые делала каждый день, готовясь к Олимпийским играм. Мое слишком большое желание победить помешало мне сегодня. Впереди командные соревнования, поэтому надеюсь на достойное выступление в них", — отметила спортсменка.
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