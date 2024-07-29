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Марта Костюк - Клара Борель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Олимпиады
Марта Костюк - Клара Борель: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.07.2024 ⋇ Теннис онлайн на UA-Футбол "
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Париже продолжаются летние Олимпийские Игры-2024. В частности, проходят соревнования в теннисе.
Во второй круг пробилась украинка Марта Костюк. Сегодня, 29-го июля, она сыграет против Клары Борель.
Прямая видеотрансляция - на Общественное Спорт.
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Олимпиада-2024. Теннис. Второй круг
Марта Костюк - Клара Борель
Видеотрансляция - Суспільне Спорт
Трансляція матчу Марта Костюк - Клара БорельСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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