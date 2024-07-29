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Ига Швёнтек разгромила Диан Парри во втором круге Олимпиады-2024

Олимпиада
Обновлено

Польская теннисистка отдала сопернице 2 гейма

Ига Швёнтек разгромила Диан Парри во втором круге Олимпиады-2024

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Завершился матч второго круга женского теннисного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек одержала уверенную победу над 59-м номером рейтинга WTA француженкой Диан Парри — 6:1, 6:1.

Олимпиада (ж). 2-й круг

Ига Швёнтек — Диан Парри 6:1, 6:1

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Польская теннисистка два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных (45%). Французская теннисистка не сделала ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта.

В 1/8 финала олимпийского турнира Швёнтек сыграет с представительницей Китая Сиюй Ван.

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