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Ига Швёнтек разгромила Диан Парри во втором круге Олимпиады-2024
Польская теннисистка отдала сопернице 2 гейма
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Завершился матч второго круга женского теннисного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек одержала уверенную победу над 59-м номером рейтинга WTA француженкой Диан Парри — 6:1, 6:1.
Олимпиада (ж). 2-й круг
Ига Швёнтек — Диан Парри 6:1, 6:1
Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Польская теннисистка два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных (45%). Французская теннисистка не сделала ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта.
В 1/8 финала олимпийского турнира Швёнтек сыграет с представительницей Китая Сиюй Ван.
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