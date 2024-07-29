Алексей Середа: Я готовился чуть меньше, чем другие, но все равно я так себя не могу оправдать. Просто "лопушара". Ну, по факту

В синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки, украинский дуэт Алексей Середа - Кирилл Болюх занял 5-е место на сегодняшних соревнованиях. Наши спортсмены имели в своей программе два прыжка с высокой сложностью (3.7 и 3.6 балла), которые выполняли в двух последних попытках. Впрочем, максимальные оценки за них они не получили: за пятый - лишь 74.37 балла из-за ошибки, которую допустил Алексей Середа, тогда как последний стал лучшим для них в финале Олимпиады-2024 (87.48 балла). Украинский спортсмен в комментарии Суспільне Спорт поделился эмоциями от своего выступления.

"[Сделал] очень маленький шаг вперед. На предыдущей Олимпиаде я был шестой, теперь - пятый. Результатом не доволен. Сделал ошибку на пятом прыжке с коэффициентом сложности 3.7. Сделал на пять баллов. Ну, что сказать... Дурак. Была травма, но для меня это не оправдание. Я готовился, на разминке у меня иногда этот прыжок получался. Конечно, я готовился чуть меньше, чем другие, но все равно я так себя не могу оправдать. Просто "лопушара". Ну, по факту. Было ли давление? Да, мы на предыдущих двух [чемпионатах мира] были сначала вторыми, потом третьими, и сумма баллов у нас была больше - 439.32 [в 2023-м]. Сейчас - 412.65, еще и на Олимпийских играх. Действительно обидно, что так получилось, но это спорт. Конечно, мы понимали, что у нас есть шанс на топ-3, и, к сожалению, пролетели, как фанера над Парижем. [Тренеры] сказали, что нормально все, но видно было по глазам, что они расстроены. Они также ожидали медаль. Но что поделаешь. Надо больше работать, наверное. Я думаю, нам ничего не скажут, потому что мы выполняли все указания. Единственное, может, что-то было связано с моей травмой, но я все равно буду себя винить, наверное, до конца жизни. Просто обидно, что из-за меня и Кирюха пострадал: я себя подвел, тренеров, страну, всех. Индивидуалка - отдельная история, буду готовиться. Думаю, я тут поплакался, рассказал, какой я лох, а потом выйду, и через пять минут все нормально будет. Мне просто надо было выговориться. В одиночке буду рвать? Буду стараться. Никогда ничего не обещаю, потому что спорт непредсказуем. Буду делать все возможное", - заявил Алексей Середа.

Добавим, что квалификация в одиночных прыжках в воду с 10-метровой вышки с участием нашего спортсмена состоится 9 августа.