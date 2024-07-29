Ольга Харлан одержала легкую победу на пути к четвертьфиналу Олимпиады-2024

Украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 года и серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы Ольга Харлан одержала победу над представительницей Азербайджана Анной Баштой.

В 1/8 финала представительница Украины одолела свою оппонентку со счетом 15:6.

Уже на старте Ольга Харлан сделала мощный рывок 3:0, а спустя 7 минут уже имела комфортный отрыв 11:3. В результате встреча завершилась уверенной победой украинки.