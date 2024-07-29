Олимпиада. Загрязнение реки Сены останавливает тренировки по триатлону

Загрязнение реки Сены заставило отменить понедельничную тренировку по плаванию для олимпийских триатлонистов в Париже. Это уже второй день подряд, когда отменяется подготовка после того, как воскресная "ознакомительная" тренировка была отменена по той же причине.

В заявлении, обнародованном в понедельник организаторами парижской Олимпиады и Всемирным триатлоном, говорится о том, что тесты показали, что качество воды все еще ниже приемлемого уровня, и организации хотят "еще раз подчеркнуть, что приоритетом является здоровье спортсменов". Мужской триатлон должен стартовать во вторник, и, если качество воды не достигнет необходимого уровня в день соревнований, то его перенесут на 1 и 2 августа. Если качество воды в эти дни будет признано неудовлетворительным, плавательный этап триатлона будет отменен и превратится в дуатлон, где спортсмены будут соревноваться только на велосипедном и беговом этапах.

Тесты, проведенные в начале июля, показали, что река Сена была достаточно чистой для купания, но сильный дождь, прошедший во французской столице в пятницу и субботу, привел к ухудшению качества воды. Добавим, что оба заплыва на 10 км на открытой воде 8 и 9 августа могут быть перенесены в город Вейр-сюр-Марн на реке Марна, если качество воды в Сене не будет соответствовать надлежащим нормам.