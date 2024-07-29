Жмуденко: Для меня было важно попасть на Олимпийские игры в это непростое время для Украины

Украинский теннисист Ярослав Жмуденко уступил на старте Олимпиады-2024 по настольному теннису. В первом круге соревнований украинец потерпел поражение от четвертой ракетки мира Фань Чжэньдуна.

В комментарии для Суспільне Спорт Жмуденко рассказал о том, как прошел матч против четвертой ракетки мира.

О настрое на соревнования

"Какие были мысли? Это было для меня важно, попасть на Олимпийские игры в это непростое время для Украины. Я это сделал. Мне попал второй номер, китаец, который неоднократно становился чемпионом мира, Олимпийских игр. Я к этому отнесся просто, потому что здесь слабых соперников нет, со всеми надо играть в полную силу. Немного расслабишься - и можешь быстро проиграть. Поэтому я вышел на эту игру и сказал себе наслаждаться и играть".

О матче с четвертой ракеткой мира Фань Чжэньдуном

"Я старался, играл с ним впервые. Он ничего особенного не делал по тактике, просто больше он на стол играет. Потому что остальные китайцы в один-два удара, а он больше на стол играет. Поэтому, думаю, если я с ним 4-5 раз сыграю, у меня будет больше шансов. Даже на подготовку - к нему на тренировку пришли 12 человек, это о чем-то говорит. Даже записал видео. То есть он не только меня недооценивал, но и переоценивал, может, раз с ним такая команда пришла готовиться. Это где-то на психологическом уровне видишь и думаешь: "ого", игра еще не началась, как закончилась. Мы должны к этому стремиться, с таких спортсменов брать".

О сотрудничестве с тренером Дмитрия Овчарова

"Сотрудничество с тренером Овчарова? Это очень открытый вопрос. С ним я работаю с начала войны, когда приезжаю в Германию, тренируюсь и оплачиваю за свой счет ему тренировки. Также он является личным тренером Дмитрия Овчарова, уже 10 лет. И Овчаров где-то полтора года мне помогает. Я за свои средства ему это оплачиваю, и договорились, что он мне поможет перед Олимпийскими играми.

Я также уговорил его поехать со мной на Олимпиаду, потому что это непросто. Я к этому шел, любой ценой хотел попасть на Олимпийские игры. За свои средства, без спонсоров, повез его, было много проблем, но мы это сделали, и у нас получилось. Насколько дальше это будет продолжаться - не знаю, но если это будет дальше не только у меня, но у следующего поколения, то... Нам же надо готовить поколение в дальнейшем. Я тоже буду готовиться, обязательно. Но хочется, чтобы он был с нами, при содействии федерации, министерства. Такие люди знают, что подсказать, как готовить".

О травме, полученной на старте соревнований

"Да, физическое состояние удовлетворяет. После олимпийской квалификации была травма руки, я ее подлечил, потому что она очень болела. Я сорвал плечо, оно очень болело и сегодня болит. Я немного подлечил его, сейчас будет восстановление, но времени немного, потому что в августе начинается много соревнований. Надеюсь, федерация и министерство будет их оплачивать. Будем дальше работать".