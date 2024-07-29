Тренер Дарьи Билодид о выступлении подопечной: Победить можно было. На японку готовились, и если смотрели, то японка не была лучше

Бронзовая олимпийская призерка в Токио Дарья Билодид, выбыла из Олимпиады-2024 после своей второй схватки на турнире. В 1/8 финала в весовой категории до 57 кг наша дзюдоистка уступила представительнице Японии Харуки Фунакубо. Поединок с соперницей завершился досрочно, но не в пользу Билодид: украинка проиграла, получив три "шидо". Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва в интервью Суспільне Спорт поделился впечатлениями от противостояния Билодид с Фунакубо, а также рассказал о реакции дзюдоистки на поражение.

"Схватка была достаточно ровной. Нельзя сказать, что Даша была хуже, но уже в дополнительное время японка была активнее. На мой взгляд, третье "шидо" было преждевременным, надо было дать бороться, потому что преимущество одной из соперниц было более весомым. Но судьи решили так, мы ничего не можем сделать. Победить можно было. На японку готовились, и если смотрели, то японка не была лучше. Победить броском у Даши возможности не было. Возможно, Даше надо было активнее быть, как в первой минуте, но все же функционально, видимо, тот факт, что она была травмированной и не смогла провести полноценный сбор общефизической подготовки. Она еще сидела долго, не вставала быстро, и визуально, видимо, это дало повод судьям наказать ее. Но, на мой взгляд, схватка была равной. Все спортсмены [высокого уровня]. [Нора] Джакова из Косова, олимпийская чемпионка, проиграла в первом раунде монголке [Энхрийлен Лхагватогогийн], которая призер чемпионата мира. Уровень очень высокий, в Дашиной категории где-то 10-12 спортсменок могли претендовать на медали."

"Как отреагировала Даша? Все, наверное, видели: расплакалась, разрыдалась. Нормальная реакция. Не надо забывать, что она девушка, очень мечтала об этой олимпийской награде, "золоте". Но это спорт, здесь всегда кто-то побеждает. Олимпиада-2028? Это надо с ней общаться. Это женский спорт, капризный вид деятельности, трудно что-то загадывать. Но конечно, [это возможно], потому что олимпийская мечта еще не осуществлена. Это все будет зависеть от ее амбиций, желания. Есть много примеров: казахстанец [Елдос] Сметов выиграл свое первое "золото" на третьей Олимпиаде, поэтому что-то прогнозировать не надо сейчас", - заявил Виталий Дуброва.