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Будет медальный бой. Харлан вышла в полуфинал Олимпиады-2024 на турнире саблисток
Фехтование
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Париже (Франция) продолжаются летние Олимпийские Игры-2024. По традициям, одними из первых комплекты наград разыгрывают фехтовальщики и фехтовальщицы.
В индивидуальном женском турнире саблисток сегодня, 29-го июля, стартовали три украинки, но дойти до решающих стадий сумела лишь одна – Ольга Харлан. Только что она феерической победой закончила свой матч четвертьфинала против венгерки Анны Мартон - 15:7.
Харлан обеспечила себе участие в медальном бою. В полуфинале определится, за какую награду украинка будет соревноваться дальше – за золотую или за бронзовую. Если Харлан выйдет в "золотой" финал, то гарантированно принесет Украине первую награду на этих Олимпийских Играх.
Полуфинал и финал турнира саблисток состоятся сегодня же, 29-го июля.
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