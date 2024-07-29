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Рафаэль Надаль в тяжелом матче уступил Новаку Джоковичу на Олимпиаде в Париже

Олимпиада
Обновлено

Испанец сумел вернуться в игру лишь во втором сете

Рафаэль Надаль в тяжелом матче уступил Новаку Джоковичу на Олимпиаде в Париже

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил 24-кратному чемпиону ТБШ сербу Новаку Джоковичу в матче второго круга на Олимпийских играх в Париже (Франция). Джокович победил со счётом 6:1, 6:4.

Олимпиада (м). 2-й круг

Рафаэль Надаль — Новак Джокович 1:6, 4:6

Матч продолжался 1 час 44 минуты. Джокович выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Надаля одна подача навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В третьем круге Олимпиады-2024 Новак Джокович сыграет с победителем матча Доминик Кёпфер (Германия) — Маттео Арнальди (Италия).

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