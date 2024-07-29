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Костюк вышла в 3-й круг теннисного турнира Олимпиады, обыграв француженку Клару Борель

Олимпиада
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Марта - первая украинка, которая на этой Олимпиаде вышла в третий круг теннисного турнира

Костюк вышла в 3-й круг теннисного турнира Олимпиады, обыграв француженку Клару Борель

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

На теннисном турнире ОИ-2024 среди женщин в одиночном разряде украинка Марта Костюк в двух сетах одолела хозяйку кортов Клару Борель.

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В первом сете Костюк выиграла на тайбрейке, а во втором переиграла соперницу довольно уверенно - 2:6. В общем 2:0 по партиям.

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В 3-м раунде Олимпиады в столице Франции Костюк сыграет против Марии Саккари (Греция, WTA 8), которая выиграла у Юань Юэ (Китай, WTA 40) со счетом 6:2, 6:1.

Марта Костюк - первая украинка, которая на этой Олимпиаде вышла в третий круг теннисного турнира. Также в эти минуты играет Даяна Ястремская, а вечером свой матч проведет Элина Свитолина.

Олимпийские игры 2024. 1/16 финала

Клара Бюрель (Франция) – Марта Костюк (Украина) [12] – 6:7 (3:7), 2:6

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