Даяна Ястремская покидает Олимпиаду-2024 в одиночном разряде

Украинская теннисистка Даяна Ястремская покидает Олимпиаду в Париже. Во втором раунде она потерпела поражение от представительницы Колумбии Камилы Осорио.

Матч продлился 1 час и 55 минут. За это время Ястремская сделала одну двойную ошибку и реализовала 7 из 12 брейкпоинтов.

Теперь Ястремская сыграет парный матч вместе с Мартой Костюк против польского тандема Линетт/Росольская.

Олимпиада-2024. Второй круг

Даяна Ястремская — Камила Осорио - 6:7, 4:6