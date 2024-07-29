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Даяна Ястремская покидает Олимпиаду-2024 в одиночном разряде

Олимпиада
Обновлено

Украинка не смогла выиграть ни единого сета

Даяна Ястремская покидает Олимпиаду-2024 в одиночном разряде

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская покидает Олимпиаду в Париже. Во втором раунде она потерпела поражение от представительницы Колумбии Камилы Осорио.

Матч продлился 1 час и 55 минут. За это время Ястремская сделала одну двойную ошибку и реализовала 7 из 12 брейкпоинтов.

Теперь Ястремская сыграет парный матч вместе с Мартой Костюк против польского тандема Линетт/Росольская.

Олимпиада-2024. Второй круг

Даяна Ястремская — Камила Осорио - 6:7, 4:6

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