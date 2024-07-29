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Олимпиада-2024. Кори Гауфф разгромила Марию Карле и вышла в 1/8 финала

Олимпиада
Обновлено

20-летняя теннисистка продолжает борьбу

Олимпиада-2024. Кори Гауфф разгромила Марию Карле и вышла в 1/8 финала

фото - rolandgarros.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионка US Open — 2023, вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф одержала разгромную победу над аргентинкой Марией Карле во втором круге на Олимпийских играх в Париже (Франция).

Матч закончился со счётом 6:1, 6:1 в пользу 20-летней американки.

Олимпиада-2024. Второй круг

Кори Гауфф — Мария Карле 6:1, 6:1

Матч продолжался 1 час 26 минут. В рамках встречи Гауфф не выполнила ни одного эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми.

В третьем круге Олимпиады-2024 Гауфф сыграет с хорватской теннисисткой Донной Векич.

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