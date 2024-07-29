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Александр Гудыма провел дебютные Олимпийские игры по маунтенбайку

Олимпиада

Украинец был снят на седьмом круге

Александр Гудыма провел дебютные Олимпийские игры по маунтенбайку

Фото: Getty Images

Новина українською

В мужском маунтенбайке 21-летний Александр Гудыма дебютировал на Олимпийских играх. Впервые за 12 лет на Олимпиаде выступал представитель Украины.

Александра Гудыму сняли с гонки на предпоследнем, седьмом круге - как колового. В зачете украинский дебютант Олимпиады занял 32-е место.

Лучший результат украинец показал на второй отметке стартового круга, идя 25-м. На середине дистанции его отставание от лидера составляло 4:31 минуты, а завершал соревнования украинец с разницей в более чем восемь минут.

Олимпиада-2024. Маунтенбайк. Мужчины

Том Пидкок (Великобритания) - 1:26:22 часа

Виктор Корецки (Франция) +0:09

Алан Гатерли (ЮАР) +0:11

...

32. Александр Гудыма (Украина) - круговой

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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