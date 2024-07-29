Олимпиада
Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
25-летний украинский боксер нокаутом проиграл на старте Олимпиады
Ловчинский провел далеко не лучший свой бой
Фото: fbu.in.ua
Украинский боксер супертяжелого веса, чемпион Украины по боксу Дмитрий Ловчинский покидает Олимпиаду-2024.
25-летний спортсмен уже на 2-й минуте поединка пропустил удар соперника и отправился в нокдаун. Не удержавшись 30 секунд до завершения первого раунда Дмитрий снова пропустил удар и снова рефери отсчитал до десяти.
После того как украинец поднялся через несколько секунд снова пропустил удар и досрочно завершил бой.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Официально. Защитник Шахтера перешел в европейский клуб
- Олимпиада-2024. День 3. Расписание соревнований и выступлений украинцев в понедельник
- Новый клуб Яремчука, Металлист 1925 назначил тренера, Испания выиграла еще одно Евро. Главные новости за 28 июля
- Харлан трогательно поздравила любимого с медалью Олимпиады-2024. Фото
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн