25-летний украинский боксер нокаутом проиграл на старте Олимпиады

Украинский боксер супертяжелого веса, чемпион Украины по боксу Дмитрий Ловчинский покидает Олимпиаду-2024.

25-летний спортсмен уже на 2-й минуте поединка пропустил удар соперника и отправился в нокдаун. Не удержавшись 30 секунд до завершения первого раунда Дмитрий снова пропустил удар и снова рефери отсчитал до десяти.

После того как украинец поднялся через несколько секунд снова пропустил удар и досрочно завершил бой.

