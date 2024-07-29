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25-летний украинский боксер нокаутом проиграл на старте Олимпиады

Олимпиада

Ловчинский провел далеко не лучший свой бой

25-летний украинский боксер нокаутом проиграл на старте Олимпиады

Фото: fbu.in.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер супертяжелого веса, чемпион Украины по боксу Дмитрий Ловчинский покидает Олимпиаду-2024.

25-летний спортсмен уже на 2-й минуте поединка пропустил удар соперника и отправился в нокдаун. Не удержавшись 30 секунд до завершения первого раунда Дмитрий снова пропустил удар и снова рефери отсчитал до десяти.

После того как украинец поднялся через несколько секунд снова пропустил удар и досрочно завершил бой.

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