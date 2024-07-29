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Людмила и Надежда Киченок с победы стартовали на Олимпиаде в Париже

Олимпиада

В парном разряде теннисистки не дали ни единого шанса соперницам

Людмила и Надежда Киченок с победы стартовали на Олимпиаде в Париже

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский дуэт Людмила и Надежда Киченок одержала победу на старте парного женского разряда Олимпиады-2024 по теннису. В первом круге соревнований они одолели китаянок Синь Ю Ван и Сайсай Чжэн.

Для сестер Киченок эта Олимпиада стала третьей подряд.

Олимпиада-2024. 1/16 финала

Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) - Синь Ю Ван/Сайсай Чжэн (Китай) - 2:0 (6:1, 6:4)

Соперницами Киченок во втором круге станут победительницы матча Деспина Папамихаил/Мария Саккари - Даниэль Коллинз/Дезери Кравчик.

В парном разряде также сыграют Марта Костюк и Даяна Ястремская.

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Надежда Киченок Людмила Киченок Олимпиада-2024
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