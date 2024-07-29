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Людмила и Надежда Киченок с победы стартовали на Олимпиаде в Париже
В парном разряде теннисистки не дали ни единого шанса соперницам
Фото: Getty Images
Украинский дуэт Людмила и Надежда Киченок одержала победу на старте парного женского разряда Олимпиады-2024 по теннису. В первом круге соревнований они одолели китаянок Синь Ю Ван и Сайсай Чжэн.
Для сестер Киченок эта Олимпиада стала третьей подряд.
Олимпиада-2024. 1/16 финала
Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) - Синь Ю Ван/Сайсай Чжэн (Китай) - 2:0 (6:1, 6:4)
Соперницами Киченок во втором круге станут победительницы матча Деспина Папамихаил/Мария Саккари - Даниэль Коллинз/Дезери Кравчик.
В парном разряде также сыграют Марта Костюк и Даяна Ястремская.
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