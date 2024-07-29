  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Джокович: Очень напряжённый матч с Надалем, особенно во втором сете
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович: Очень напряжённый матч с Надалем, особенно во втором сете

Олимпиада

Серб прокомментировал результат матча

Джокович: Очень напряжённый матч с Надалем, особенно во втором сете

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу (6:1, 6:4) над 22-кратным победителем мэйджоров испанцем Рафаэлем Надалем во втором круге Олимпиады-2024 в Париже (Франция).

"Я чувствую облегчение, потому что при счёте 6:1 (в первом сете) и 4:0 во втором казалось, что всё идёт по-моему, может быть, я чувствовал себя даже слишком комфортно в тот момент.

При счёте 4:1 (во второй партии) я играл слишком просто на своей подаче. Нельзя давать Надалю таких возможностей, потому что он ими воспользуется, он вернётся в игру, особенно на этом стадионе, где задействуются трибуны.

Это была очень тяжёлая встреча: решающий гейм при счёте 4:4, мы играли его уже с несвежими мячами, я сделал попытку на его подаче, после чего сам подавал новыми. Я хорошо справился с двумя последними подачами, но это был очень… очень напряжённый матч, особенно во втором сете, я очень доволен уровнем, который продемонстрировал", — сказал Джокович в интервью на корте.

По теме
yellow-arrow
Ротань: С Аргентиной нам нужна только победа - это факт. И Аргентина будет фаворитом - тоже факт
yellow-arrow
Людмила и Надежда Киченок с победы стартовали на Олимпиаде в Париже
yellow-arrow
Матч ОИ Аргентина - Украина рассудит арбитр из Мавритании, который судил финал последнего КАН
Новак Джокович Рафаэль Надаль Олимпиада-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости