Олимпиада
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Ольга Харлан поборется за бронзу Олимпийских игр в Париже
Украинка проделала невероятную работу на пути к полуфиналу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На Олимпиаде-2024 состоялся полуфинальный поединок в женском фехтовании на саблях. Украинка Ольга Харлан встречалась с представительницей Франции Сарой Бальцер.
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Поединок завершился победой Бальцер с результатом 15:7.
Бой за бронзу состоится в 21:50 по киевскому времени.
Олимпиада-2024. Фехтование на саблях, женщины. 1/2 финала
Сара Бальцер — Ольга Харлан 15:7
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oda1979 (Запорожье)
29.07.2024 в 20:45
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