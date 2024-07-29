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Ольга Харлан поборется за бронзу Олимпийских игр в Париже

Олимпиада
Обновлено

Украинка проделала невероятную работу на пути к полуфиналу

Ольга Харлан поборется за бронзу Олимпийских игр в Париже

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

На Олимпиаде-2024 состоялся полуфинальный поединок в женском фехтовании на саблях. Украинка Ольга Харлан встречалась с представительницей Франции Сарой Бальцер.

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Поединок завершился победой Бальцер с результатом 15:7.

Бой за бронзу состоится в 21:50 по киевскому времени.

Олимпиада-2024. Фехтование на саблях, женщины. 1/2 финала
Сара Бальцер — Ольга Харлан 15:7

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
29.07.2024 в 20:45
Уже не борется
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
29.07.2024 в 20:45
Уже не борется
Ответить
0
0

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