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Олимпиада-2024. Украина заняла пятое место в командном многоборье

Олимпиада
Обновлено

Наша команда набрала около 250 баллов

Олимпиада-2024. Украина заняла пятое место в командном многоборье

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина завершила выступление пятой в финале командного многоборья по спортивной гимнастике среди мужчин на Олимпиаде-2024.

Лучшим в многоборье для Украины стало выступление Ильи Ковтуна на параллельных брусьях - 15.433 балла.

По итогу всех упражнений наша команда набрала 254.761 балла. Первое место заняли японцы, на втором месте расположились китайцы, а тройку лучших замкнули представители США.

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