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Олимпиада-2024. Украина заняла пятое место в командном многоборье
Наша команда набрала около 250 баллов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украина завершила выступление пятой в финале командного многоборья по спортивной гимнастике среди мужчин на Олимпиаде-2024.
Лучшим в многоборье для Украины стало выступление Ильи Ковтуна на параллельных брусьях - 15.433 балла.
По итогу всех упражнений наша команда набрала 254.761 балла. Первое место заняли японцы, на втором месте расположились китайцы, а тройку лучших замкнули представители США.
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