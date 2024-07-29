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Усик: Я не удивлен поражению Дмитрия Ловчинского, это бокс
Украинский чемпион прокомментировал вылет 25-летнего спортсмена из Олимпиады
Фото: USYK17
Украинский боксер Дмитрий Ловчинский проиграл нокаутом в первом раунде Олимпиады-2024 по боксу в весе свыше 92 кг австралийцу Теремоани Джуниору.
После боя боксер Александр Усик, который прибыл на турнир в Париж поддержать национальную команду, дал оценку поединку и, в частности, выступлению Дмитрия.
"Я не удивлен, это бокс. Надо было готовиться к этому парню. Он очень хорошо представлял нашу страну, то, что он проиграл - так бывает, это спорт. Надо сделать работу над ошибками и двигаться дальше. Он молодой парень. Его надо только поддержать", - сказал Александр
"Два поединка увидел - бокс очень хорошо развивается и шагает вперед. Многие ребята, которые боксируют здесь, через год-два мы их услышим в профессионалах. Представитель Узбекистана Джалалов, например, он олимпийский чемпион, чемпион мира, представляет свою страну. Уровень бокса хороший, но надо менять подход к организации на мировом уровне", - поделился мыслями абсолютный чемпион мира в тяжелом весе.
Напомним, что нашу страну представляют еще два боксера — это Александр Хижняк и Айдер Абдураимов.
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