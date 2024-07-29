  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Усик: Я не удивлен поражению Дмитрия Ловчинского, это бокс
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик: Я не удивлен поражению Дмитрия Ловчинского, это бокс

Олимпиада

Украинский чемпион прокомментировал вылет 25-летнего спортсмена из Олимпиады

Усик: Я не удивлен поражению Дмитрия Ловчинского, это бокс

Фото: USYK17

Новина українською

Украинский боксер Дмитрий Ловчинский проиграл нокаутом в первом раунде Олимпиады-2024 по боксу в весе свыше 92 кг австралийцу Теремоани Джуниору.

После боя боксер Александр Усик, который прибыл на турнир в Париж поддержать национальную команду, дал оценку поединку и, в частности, выступлению Дмитрия.

"Я не удивлен, это бокс. Надо было готовиться к этому парню. Он очень хорошо представлял нашу страну, то, что он проиграл - так бывает, это спорт. Надо сделать работу над ошибками и двигаться дальше. Он молодой парень. Его надо только поддержать", - сказал Александр

"Два поединка увидел - бокс очень хорошо развивается и шагает вперед. Многие ребята, которые боксируют здесь, через год-два мы их услышим в профессионалах. Представитель Узбекистана Джалалов, например, он олимпийский чемпион, чемпион мира, представляет свою страну. Уровень бокса хороший, но надо менять подход к организации на мировом уровне", - поделился мыслями абсолютный чемпион мира в тяжелом весе.

Напомним, что нашу страну представляют еще два боксера — это Александр Хижняк и Айдер Абдураимов.

По теме
yellow-arrow
Ольга Харлан стала второй спортсменкой в истории Украины с пятью наградами Олимпиады
yellow-arrow
Первая бронза. Летняя Олимпиада-2024. Украинский медальный зачет
yellow-arrow
Ольга Харлан - бронзовый призер Олимпиады-2024 по фехтованию
Александр Усик Олимпиада-2024 Дмитрий Ловчинский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости