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Тренер сборной Украины по боксу: Ловчинский опускал руки и начал пропускать достаточно тяжелые удары
Тренер прокомментировал вылет боксера из Олимпиады
Первый из украинских боксеров Дмитрий Ловчинский выбыл на старте Олимпиады-2024 в весовой категории свыше 92 кг.
В 1/8 финала он встречался с австралийцем Теремоаной Жуниором.
После завершения боя результат прокомментировал тренер сборной Украины Дмитрий Сосновский.
"Настолько неравные силы между боксерами? Наверное, наверное. Габариты большие и антропометрия разная. Передняя рука хорошая — не смог к нему подойти. Где-то начал ошибки допускать, опускал руки, в это время начал пропускать достаточно тяжелые удары. Есть как есть", — подытожил Сосновский.
Дмитрий побеждал этого австралийца на международных турнирах год назад, за это время он вырос. Это же бокс, здесь может один эпизод в поединке или один удар решить все, тем более в супертяжелом весе."
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