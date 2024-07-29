Тренер сборной Украины по боксу: Ловчинский опускал руки и начал пропускать достаточно тяжелые удары

Первый из украинских боксеров Дмитрий Ловчинский выбыл на старте Олимпиады-2024 в весовой категории свыше 92 кг.

В 1/8 финала он встречался с австралийцем Теремоаной Жуниором.

После завершения боя результат прокомментировал тренер сборной Украины Дмитрий Сосновский.

"Настолько неравные силы между боксерами? Наверное, наверное. Габариты большие и антропометрия разная. Передняя рука хорошая — не смог к нему подойти. Где-то начал ошибки допускать, опускал руки, в это время начал пропускать достаточно тяжелые удары. Есть как есть", — подытожил Сосновский.

Дмитрий побеждал этого австралийца на международных турнирах год назад, за это время он вырос. Это же бокс, здесь может один эпизод в поединке или один удар решить все, тем более в супертяжелом весе."