Ольга Харлан - бронзовый призер Олимпиады-2024 по фехтованию

На Олимпиаде-2024 состоялся поединок за бронзу в женском фехтовании на саблях. Украинка Ольга Харлан встречалась с представительницей Южной Кореи Чой Себин.

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Уже с первых минут матча шла напряженная борьба.

После счета 3:3 Ольга Харлан начала сдавать позиции и отдала сопернице преимущество. Под конец встречи украинка сумела включиться в борьбу и сломать соперницу и в итоге выиграть встречу.

Олимпиада-2024. Фехтование на саблях, женщины.

Чой Себин - Ольга Харлан 14:15