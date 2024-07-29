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Ольга Харлан - бронзовый призер Олимпиады-2024 по фехтованию

Олимпиада
Обновлено

Украинка сумела показать характер

Ольга Харлан - бронзовый призер Олимпиады-2024 по фехтованию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

На Олимпиаде-2024 состоялся поединок за бронзу в женском фехтовании на саблях. Украинка Ольга Харлан встречалась с представительницей Южной Кореи Чой Себин.

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Уже с первых минут матча шла напряженная борьба.

После счета 3:3 Ольга Харлан начала сдавать позиции и отдала сопернице преимущество. Под конец встречи украинка сумела включиться в борьбу и сломать соперницу и в итоге выиграть встречу.

Олимпиада-2024. Фехтование на саблях, женщины.
Чой Себин - Ольга Харлан 14:15

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Ольга Харлан Олимпиада Олимпиада-2024
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Комментарии
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Вarcelinius
29.07.2024 в 22:39
Хотя все ждали золота... Ну, как минимум серебро. Тем не менее от всей души Харлан поздравляем! Кто, как не старая гвардия?
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
29.07.2024 в 22:39
Хотя все ждали золота... Ну, как минимум серебро. Тем не менее от всей души Харлан поздравляем! Кто, как не старая гвардия?
Ответить
1
1

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