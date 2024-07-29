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Ольга Харлан - бронзовый призер Олимпиады-2024 по фехтованию
Украинка сумела показать характер
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На Олимпиаде-2024 состоялся поединок за бронзу в женском фехтовании на саблях. Украинка Ольга Харлан встречалась с представительницей Южной Кореи Чой Себин.
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Уже с первых минут матча шла напряженная борьба.
После счета 3:3 Ольга Харлан начала сдавать позиции и отдала сопернице преимущество. Под конец встречи украинка сумела включиться в борьбу и сломать соперницу и в итоге выиграть встречу.
Олимпиада-2024. Фехтование на саблях, женщины.
Чой Себин - Ольга Харлан 14:15
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Вarcelinius
29.07.2024 в 22:39
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