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Ольга Харлан стала второй спортсменкой в истории Украины с пятью наградами Олимпиады

Олимпиада
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Невероятный результат продемонстрировала спортсменка

Ольга Харлан стала второй спортсменкой в истории Украины с пятью наградами Олимпиады

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан стала второй спортсменкой в истории Украины с пятью наградами на Олимпийских играх.

Напомним, что до этого момента наибольшее количество медалей за все время выступлений завоевала Яна Клочкова, которая четыре раза становилась олимпийской чемпионкой и один раз завоевывала серебро.

Благодаря бронзовой награде Ольга Харлан повторила достижение Клочковой по количеству наград Олимпиады. В целом украинская фехтовальщица становилась олимпийской чемпионкой 2008 года и серебряным призером ОИ-2016 в командном турнире, а также завоевала бронзовые награды в личных соревнованиях на Олимпиадах 2012, 2016 и 2024 годов.

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