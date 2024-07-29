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Ольга Харлан стала второй спортсменкой в истории Украины с пятью наградами Олимпиады
Невероятный результат продемонстрировала спортсменка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан стала второй спортсменкой в истории Украины с пятью наградами на Олимпийских играх.
Напомним, что до этого момента наибольшее количество медалей за все время выступлений завоевала Яна Клочкова, которая четыре раза становилась олимпийской чемпионкой и один раз завоевывала серебро.
Благодаря бронзовой награде Ольга Харлан повторила достижение Клочковой по количеству наград Олимпиады. В целом украинская фехтовальщица становилась олимпийской чемпионкой 2008 года и серебряным призером ОИ-2016 в командном турнире, а также завоевала бронзовые награды в личных соревнованиях на Олимпиадах 2012, 2016 и 2024 годов.
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