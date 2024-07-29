Ольга Харлан стала второй спортсменкой в истории Украины с пятью наградами Олимпиады

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан стала второй спортсменкой в истории Украины с пятью наградами на Олимпийских играх.

Напомним, что до этого момента наибольшее количество медалей за все время выступлений завоевала Яна Клочкова, которая четыре раза становилась олимпийской чемпионкой и один раз завоевывала серебро.

Благодаря бронзовой награде Ольга Харлан повторила достижение Клочковой по количеству наград Олимпиады. В целом украинская фехтовальщица становилась олимпийской чемпионкой 2008 года и серебряным призером ОИ-2016 в командном турнире, а также завоевала бронзовые награды в личных соревнованиях на Олимпиадах 2012, 2016 и 2024 годов.