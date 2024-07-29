Кирилл Болюх: Не очень обидно, что заняли пятое место

Украинские прыгуны Алексей Середа и Кирилл Болюх в финале по синхронным прыжкам в воды с 10-метровой вышки заняли пятое командное место на Олимпийских играх-2024.

После итоговой пятой позиции Болюх оценил свои выступления в паре с Середой.

"Это моя первая Олимпиада. Были волнения, и я ожидал их. Прошелся не очень хорошо, но и не очень плохо. Какая-то средняя оценка".

Об анализе выступлений дуэта с Алексеем Середой

"Как Алексей сказал, мы большего ожидали после второго и третьего мест на чемпионатах мира. Но я вообще стараюсь не ожидать медаль и делать все возможное: то, что было на тренировках, выполнить лучшую попытку. Но сейчас она средне получилась, поэтому и не очень доволен, и не очень обидно. Расстраиваться не нужно".